Fans boos op Noah Centineo om steun Youtuber

Logan Paul staat vooral bekend om zijn controversiële acties, waaronder het filmen van een lijk in een van zijn vlogs en door te laten weten dat hij homoseksueel wilde zijn voor een maand. De Youtuber maakt zich dus niet geliefd bij het grote publiek, maar plaatste een tweet waarin hij beloofde te willen groeien als mens. Centineo, bekend om zijn rol in Netflix-hit To All The Boys I’ve Loved Before, bood zijn steun aan met een retweet: „Prachtige man. Het gaat niet alleen om het overwinnen van tegenspoed, maar ook om jezelf overwinnen tijdens periodes van tegenspoed. We kunnen leren van deze groei.”

Fans van de Netflix-hunk vragen zich af waarom hij zich openlijk verbindt aan een controversieel figuur zoals Logan Paul. Ze wijzen op de homofobische en racistische acties die Paul in zijn filmpjes tentoonstelt. Centineo heeft nog geen commentaar gegeven op zijn tweet.