John van den Heuvel lacht om Talpa-opwinding

„Ik denk dat RTL nog steeds hartstikke sterk is. Het vertrek van Linda is natuurlijk buitengewoon jammer en ook van de andere mensen die overgestapt zijn naar Talpa. Maar er zit hier nog zo’n enorme stal aan heel talentvolle en succesvolle presentatoren dat ik niet geloof dat RTL zich hier heel druk over moet maken.”

Zelf is John niet in de verleiding gebracht om ook naar Talpa over te stappen. „Ik heb vorig jaar mijn contract met RTL met drie jaar verlengd. Daar ben ik heel gelukkig mee. Ik zit hier voorlopig nog heel erg goed.”