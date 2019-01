’Prins Philip heeft niet eens sorry gezegd’

Dat vertelt Emma Fairweather, een van de inzittenden van de auto waarmee Philip in botsing kwam, in een ’world exclusive’ interview aan tabloid Sunday Mirror. De krant brengt het verhaal zondag groot op de voorpagina.

De koningsgezinde Fairweather, die zondag 46 jaar is geworden, uitte in het vraaggesprek haar diepe teleurstelling over het gebrek aan empathie van de hertog van Edinburgh. Volgens Buckingham Palace was er contact geweest met de slachtoffers van het ongeluk - Emma brak haar pols, de bestuurder van de auto verwondde haar knie - maar volgens Fairweather heeft alleen de politie gebeld.

Ze had een telefoontje verwacht van de koningin of van prins Philip zelf, en op zijn minst een bloemetje en een kaartje. „Het zou heel veel betekenen als prins Philip ’sorry’ zou zeggen, maar ik weet niet eens of het hem wel spijt”, aldus de vrouw. „Ik houd van de koninklijke familie maar ik word genegeerd en ik heb heel veel pijn. Hoeveel moeite is het om mij een kaart en een bos bloemen te sturen?”

Geen voorrang

Prins Philip kwam donderdag met zijn robuuste Land Rover Freelander vanaf een zijweg opeens de hoofdweg bij landgoed Sandringham oprijden en gaf daarbij geen voorrang aan de Kia waarin Emma Fairweather zat. De Kia botste op de auto van de prins, waarna de Land Rover kantelde en beide auto’s in de berm belandden.