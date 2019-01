Victoria Beckham ergert zich aan ’huwelijkscrisis’

Victoria en David vieren dit jaar hun 20-jarig jubileum, maar in de wandelgangen wordt met regelmaat gesmiespeld dat de twee niet lang meer samen zullen zijn. „Dat is wel erg frustrerend, maar ik laat het over aan mijn PR-team. Ik bemoei me er niet mee”, reageert de ontwerpster in The Guardian.

„Je moet alles wel goed in de gaten blijven houden en controleren, want mensen geloven echt alles. Als een verhaal compleet verzonnen is, is dat heel erg irritant”, gaat ze verder. Wel geeft ze toe dat het soms best moeilijk is dat ze allebei veel van huis zijn, maar dat ze er alles aan om het toch te laten werken.

„Ik bedoel, ik ontvang de mail van de school van mijn kinderen gewoon op mijn mobiel, waar ik ook ben. Ik kan dus alles gewoon blijven regelen. Begrijp me niet verkeerd, ik heb ook hulp. Ik heb een schoonmaakster zodat ik zelf niet hoef te wassen of strijken. En ik heb ook een geweldig iemand die me helpt met de kinderen en die ik volledig vertrouw.”