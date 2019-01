Xelly Cabau van Kasbergen onthult geslacht baby

De komst van de baby is de grootste droom die voor ze uitkomt, zegt Xelly in een video op YouTube. „Iedereen wil het weten, wordt het nou een jongen of een meisje”, zegt Xelly, die vooraf geen voorkeur had. „Wij waren er eigenlijk niet echt mee bezig. We vonden alle periodes vooral heel erg spannend, of het goed zat met de baby. Daar waren we heel erg op gefocust”, vertelt ze in gesprek met haar verloskundige. „Het klinkt heel erg cliché, maar het is echt onbelangrijk om te weten wat het wordt. Maar op het moment dat je gerust wordt gesteld en het zit allemaal goed, dan is het natuurlijk wel leuk om te weten.”

Eerder onthulde de visagiste en haarstyliste het geslacht van de baby al aan familie en vrienden. Dat deed ze op dezelfde manier als in de YouTube-video te zien is: door een grote ballon kapot te prikken met daarin blauwgekleurde confetti, want het wordt een jongen.

Energieloos

Xelly vertelt in de video dat ze in de eerste drie maanden van haar zwangerschap erg misselijk en energieloos was. „Ik ben zelfs een keer flauwgevallen op het werk, omdat ik weinig energie had. Volgens de verloskundige heb ik een lage bloeddruk. Dat is goed voor de baby, maar voor mij betekent het dat ik wat schommel en wat flauwer kan worden. Ik moet dus geregeld eten.”

Xelly vertelt ook hoe ze erachter kwam dat ze zwanger is en dat ze op een maandagochtend spugend en met een emmertje in de auto naar een fotoshoot was gereden. ’s Middags had ze met Beer een afspraak met haar management. „Ik heb Beer gebeld en gezegd dat ik me niet zo lekker voelde en gevraagd of hij voor de zekerheid een zwangerschapstest mee wilde nemen. Ik ben nog even snel naar de wc geweest en heb de zwangerschapstest daarna in mijn tas gedaan. Na een paar uur, op de terugweg, herinnerde ik me het weer en las ik de uitslag. Ik schreeuwde het uit toen ik las dat ik zwanger was. Het was zo’n bijzonder moment voor ons.”

Xelly, die nu in haar tweede trimester zit, werd vorig jaar in april in Florence ten huwelijk gevraagd.