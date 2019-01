’Philip zorgt voor deuk in imago koningshuis’

De spindoctors van het paleis werden zaterdag ook niet geholpen door prins Philip (97) zelf. Twee dagen nadat hij betrokken was bij een auto-ongeluk kroop hij weer achter het stuur. Daarbij nam hij niet de moeite zijn veiligheidsriem om te doen, hetgeen werd gesignaleerd en gefotografeerd door bij het landgoed Sandringham postende fotografen. Dat voedde uiteraard de discussie over het afnemen van het rijbewijs van de hoogbejaarde prins. De politie van Norfolk kon ook niet achterblijven en stuurde hem een waarschuwing.

Dat alles zorgt voor hoofdbrekens bij de publiciteitsafdeling die waakt over het imago van de Windsor-familie. Het ging de laatste tijd net zo goed. Zo zeer zelfs dat de tabloids zelf maar problemen en wrijfpunten gingen verzinnen. Zoals de ’kijvende wijven van Windsor’: de ruziënde Catherine en Meghan. Of het klopte was niet zo belangrijk. Als de verkoopcijfers maar goed bleven. Het paleis vond die publiciteit wel vervelend, maar op het algehele beeld van het koningshuis had het geen invloed.

Argusogen

De eigenzinnige streken van prins Philip hebben dat wel. Iedereen rijdt wel eens in een auto en de meeste Britten hebben zelf ervaringen met verkeersovertredingen of bekeuringen. Iedereen is dus ervaringsdeskundige en er wordt dan ook met argusogen gekeken of de prins wel op dezelfde wijze wordt behandeld als andere verkeersdeelnemers.

Bij het ongeluk liepen de inzittenden van de andere auto slechts lichte verwondingen op en bleef een baby ongedeerd. Er hadden ook doden kunnen vallen. Dan getuigt het van weinig verantwoordelijkheidsgevoel om twee dagen later weer te gaan rijden, zonder gordel. De tabloids konden dan ook flink uitpakken.

Vrijheden

Voor Philip is autorijden een van de weinige vrijheden die hij heeft. Sinds het ongeluk komen er steeds meer verhalen over het roekeloze rijgedrag van de prins rond Sandringham, maar het is een vrijheid die hij niet zo maar zal willen opgeven. De pr-afdeling zal hem zo ver ook niet krijgen en het is nog maar de vraag of de prins in dit soort zaken naar zijn echtgenote Elizabeth (92) luistert. Die rijdt immers zelf ook nog auto. Maar Philip zal zijn gedrag moeten aanpassen om het ’familiebedrijf’ niet nog meer schade te berokkenen.