Gladys Knight wil saamhorigheid op Super Bowl

Sinds 2016 hebben sommige american football-spelers geweigerd om op te staan tijdens het spelen van volkslied. Dat doen ze om raciale ongelijkheid aan de kaak te stellen. Critici, onder wie president Donald Trump, beschuldigen de spelers van gebrek aan respect.

In haar verklaring reageert Gladys Knight ook op Colin Kaepernick, de American Football-speler die onder vuur kwam te liggen omdat hij knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied. „Ik begrijp dat Kaepernick tegen twee dingen protesteert: politiegeweld en onrecht. Het is jammer dat ons volkslied in dit debat is meegesleept. Het volkslied en de strijd voor rechtvaardigheid staan elk op zichzelf.”

Recht van spreken

Gladys Knight heeft recht van spreken, vindt ze. Ze strijdt naar eigen zeggen al langer tegen ongelijkheid dan de mensen die nu hun mening geven. „Ik bid dat dit volkslied ons allemaal samen zal brengen op een manier die we nog nooit hebben meegemaakt, zodat we weer vooruit kunnen.”

Tijdens de pauze van de Super Bowl treedt Maroon 5 op. Rapper Travis Scott en Big Boi zullen aan de dertien minuten durende show meewerken. Verschillende artiesten, onder wie Rihanna, weigerden eerder de pauze-act te verzorgen uit solidariteit met Kaepernick en andere spelers die knielden tijdens het spelen van het volkslied.