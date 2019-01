Koningin Mathilde viert 46e verjaardag

Koningin Mathilde Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

De Belgische koningin Mathilde heeft zondagmorgen via sociale media haar dank uit gesproken voor de gelukwensen die ze ontving voor haar verjaardag. Mathilde is zondag 46 jaar geworden. De koningin viert haar 46e verjaardag zoals gebruikelijk in familiekring. Voor het eerst is oudste dochter prinses Elisabeth, die in Wales naar het Atlantic College gaat, er niet bij.