’Je kunt R. Kelly’s muziek niet negeren’

Artiesten halen massaal de muziek die zij samen met R. Kelly hebben gemaakt offline en zelfs zijn platenmaatschappij heeft afscheid genomen van de zanger. In gesprek met TMZ vertelt Skrillex dat hij het een lastige situatie vindt die niet zo zwart-wit is als nu gesteld wordt.

De producer is het er wel mee eens dat Sony de beslissing heeft genomen R. Kelly te laten vallen, maar wanneer hem wordt gevraagd of ook Jay-Z de muziek die hij samen met R. Kelly heeft gemaakt moet verwijderen, is Skrillex minder stellig.

Volgens hem zijn er veel slechte dingen gebeurd in het verleden, maar kun je daar niet zomaar de ogen voor sluiten en doen alsof het niet bestaat. Hij heeft duidelijk moeite met uit te leggen wat hij precies bedoelt, maar uiteindelijk lijkt hij te stellen dat je de muziek los moet zien van de artiest.