’Jiggy Djé verloofd met Top Notch-CEO Kees de Koning’

De afgelopen zeven jaar werkten de Patty en De Koning steeds intensiever samen en nu zijn ze verloofd. Althans, zo noemt Patty de wijziging binnen de bedrijfsstructuur van Top Notch. Dat Jiggy Djé nu algemeen directeur van het hiphoplabel is, komt voornamelijk voort uit de groei van het bedrijf.

„In de afgelopen vier jaar zijn we hier van vijf naar dertig man personeel gegaan. Ik vond dat best wel pittig”, legt Kees uit. “We hebben een krankzinnig marktaandeel, we hebben de meeste streams, dan moet je overal de beste in zijn. Zo goed als je artiestenroster is, zo goed moeten ook de mensen achter de schermen zijn.”