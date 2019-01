Kourtney Kardashian wil weer verliefd zijn

Op Instagram deelt Kourtney zaterdag een foto van haar televisie terwijl ze naar de romanrische film Notting Hill kijkt. „Ik wil verliefd zijn”, schrijft ze bij het fragment waarin Julia Roberts de inmiddels legendarische zin ’I’m just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her’ uitspreekt. Bij de foto plaatst Kourtney bovendien een grote huilende emoticon.

Kourtney was negen jaar samen met Scott Disick toen zij in 2015 uit elkaar gingen Samen hebben zij drie kinderen. Een jaar later leerde ze de vijftien jaar jongere Younes Bendjima kennen en de vonk sloeg al snel over. In de zomer van 2018 kwam er echter ook een einde aan deze romance. Kort daarna werd Kourtney gespot met model Luka Sabbat en onlangs nog flirtte ze met John Mayer. Tot nu toe lijkt ze de echte liefde nog niet te hebben gevonden.