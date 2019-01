Spaanse koning op staatsbezoek in Marokko

Zo zouden Felipe en Letizia een jaar geleden al naar Marokko gaan maar belde Mohammed VI een week van te voren af. Er werd gesproken over een herkansing in maart maar gezondheids- en huwelijksproblemen van de Marokkaanse koning zetten daar een streep door. De koning onderging in februari 2018 een hartoperatie en niet lang daarna werd gefluisterd dat hij gescheiden was van zijn echtgenote Lalla Salma. Dat laatste is nooit officieel bevestigd maar ze is sinds eind 2017 niet meer in de openbaarheid gezien.

Felipe en Letizia zijn in 2014 wel op kennismakingsbezoek geweest in Marokko. Daarna werd gekeken naar een geschikte datum voor een staatsbezoek. De politieke situatie in Spanje, waar maar geen regering kon worden gevormd, verhinderde dat Felipe op reis kon en daarna veranderde Mohammed VI in 2017 zijn agenda zodat een voorgenomen bezoek in november 2017 moest worden geschrapt.

Belangrijk

Voor Spanje zijn de betrekkingen met Marokko zeer belangrijk. Niet in de laatste plaats om de stroom aan Afrikaanse migranten in te kunnen dammen. Vorig jaar alleen al waagden 62.000 mensen de oversteek. Marokko zou meer kunnen doen om de migranten tegen te houden en bij een bezoek zou Felipe dat heikele onderwerp kunnen aansnijden. Marokko heeft migranten vaker gebruikt als drukmiddel om van Madrid zaken gedaan te krijgen. Als Spanje dwars lag, werd een oogje dicht geknepen bij de inscheping van landverhuizers.

Volgens El País gaat het koningspaar in elk geval naar Rabat en Casablanca, en wordt een bezoek gebracht aan de internationale boekenbeurs waar Spanje gastland is. Het laatste Spaanse staatsbezoek dateert al weer van 2005 toen koning Juan Carlos op bezoek ging bij Mohammed VI. De Spaanse koning was in 1979 ook al in Marokko geweest, maar toen bij koning Hassan II.