Baby Chantal Janzen verovert internet met plunderen van koelkast

Het kleine mannetje zit voor een open koelkast met een bakje frambozen en blauwe bessen bij zijn voetjes. Althans, wat daar nog van over is. Het kleine ventje lijkt te hebben willen knikkeren met het fruit, want de hele keukenvloer blijkt onder te liggen.

Als Chantal hem vraagt wat er aan de hand is, kijkt de kleine haar schuldbewust aan met een grote framboos in zijn mondje. „Kun je niet framboos op worden”, schrijft de presentatrice bij het filmpje.

Haar volgers lijkt het volledig met haar eens te zijn en smelten helemaal weg bij het ventje.