Drummer Metallica onder indruk van Miley Cyrus

Miley waagde zich tijdens het concert dat vorige week werd gehouden aan Two Drink Minimum, een nummer van Cornell. Daarna kwam ze nog een keer op het podium om Say Hello 2 Heaven te zingen. Ook dat nummer is van Cornell. Hij schreef het voor zijn band Temple of the Dog.

Na afloop van het concert, waaraan naast Miley en Metallica ook Dave Grohl, Josh Homme en Audioslave meewerkten, plaatste Ulrich een foto van zichzelf met Miley op Instagram. Daarbij loofde hij de ’inspirerende performance’ van de zangeres.

Tijdens het concert was ook de band Soundgarden te zien. Het was voor het eerst sinds de dood van Cornell dat die band weer optrad. Cornell overleed in mei 2017 in Detroit, nadat hij met Soundgarden had opgetreden in die stad.