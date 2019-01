Noorderslag-optreden Famke Louise finaal afgekraakt

„Ik ben in de war”, is nog wel het meest subtiele commentaar op het filmpje, waarin Famke Louise een song ten gehoren brengt dat onverstaanbaar blijkt. „Wat zingt ze nou eigenlijk?’ en: „Waar is het ritme?”. Andere reacties zijn recht voor zijn raap: „Wat the f*ck is dat?!” Iemand spot: „Dit kun je ook nog als carrière overwegen, mocht vwo niet werken” En: „Dit is gewoon om te huilen.”

Fans gaan er direct tegen in en wijzen op het geld dat Famke Louise als artiest verdient. Iemand licht toe: „Het gaat erom omdat sommigen zeggen dat ze ”slecht” is, maar ze word wel volgeboekt door festivals etc. en ze heeft een groot publiek, songs met rappers/zangers die veel bereiken in Nederland en buiten Nederland. Als ze zo slecht was, waarom zou ze dan zoveel geboekt worden, veel publiek & veel songs hebben?” Ook andere fans nemen het voor haar op en zeggen dat men niet zo moet ’haten’. Maar, stelt één van de critici: „Niemand haat haar, maar ze kan gewoon niet zingen.” En ander constateert nog: „Met hiphop heeft dit niets te maken.”

Ironisch genoeg won Famke Louise haar vriend Ronnie Flex gisteravond op hetzelfde festival de Popprijs 2018, hoewel ook daar via sociale media met veel onbegrip op gereageerd werd. De jury roemde hem echter als een artiest die ’op eenzame hoogte’ staat. „Met Ronnie Flex heeft de Nederlandse hiphop de beste missionaris die het zich kan voorstellen.”

