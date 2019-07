Meghan toch geen columniste van Vogue

„Meghan is groot fan van de Vogue, maar het schrijven van een column in haar positie gaat niet werken”, zo vertelt een bron aan The Sun. „Ze is zich bewust van haar verantwoordelijkheden als lid van het koninklijk huis.”

Dinsdag werd bekend dat Meghan in gesprek was met Anna Wintour, de hoofdredactrice van de Amerikaanse editie van het blad. De columns zouden moeten draaien om het liefdadigheidswerk van de hertogin.