Recensie ’Transmissions’ - Weerloos aan zijn lippen

In de categorie onalledaags en bij uitstek bijzonder graag uw aandacht voor Beverly Glenn-Copeland. Van zijn hand verschijnt vandaag Transmissions. Dat de inmiddels 76-jarige Amerikaans/Canadese componist en transgender hiervoor vijftien jaar decennia lang niets nieuws uitbracht is een aardig wapenfeit op zich, maar dit is zeker geen aanrader exclusief voor wie hem gemist heeft. Al heb je nog nooit van deze artiest gehoord, des te steiler zul je achterover slaan van deze ijzersterke en unieke mix tussen pop, folk, alternatieve rock, minimal en -jawel!- opera.