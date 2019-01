Pete Davidson maakt bizarre grap

Pete was te gast in het programma met stand-up comedian John Mulaney, die vertelde dat hij veel tijd met Pete heeft doorgebracht om hem te laten zien dat je ’een leven in comedy kunt hebben dat niet uitzinnig hoeft te zijn, een sober huiselijk leven’. Daarop komt de komiek met zijn grap: „En toen ik Johns leven had geobserveerd, besloot ik publiekelijk met zelfmoord te dreigen.”

Direct erna zegt hij: „Sorry, die grap had ik niet moeten maken. Hoewel, het is grappig.” John Mulaney benadrukt daarop nog maar eens dat Pete door velen geliefd is en dat ze blij zijn dat hij er nog is.

In december was er grote bezorgdheid om de ex-verloofde van Ariana Grande, omdat hij op social media schreef dat hij echt niet meer op aarde wilde zijn. Velen vreesden dat hij een einde aan zijn leven zou maken en een aantal sterren stak hem een hart onder de riem. Ook Ariana Grande steunde hem op Twitter. De komiek vecht al jaren tegen zijn bipolaire stoornis en sprak in het verleden ook eens over zijn suïcidale gedachtes.

Bekijk ook: Pete Davidson aan beterende hand

Bekijk ook: Grote paniek om Pete Davidson na verontrustend bericht