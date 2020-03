VI-mannen halen opnieuw uit naar Olcay Gulsen: ’Dat is toch geen gezicht!’

In de uitzending van maandagavond bespreken de heren in eerste instantie het gebruik van fillers en botox bij voetballers, maar het duurt niet lang of René van der Gijp maakt van de gelegenheid gebruik om met name Olcay Gulsen af te branden.

„Het gaat allemaal op elkaar lijken, joh. Als je nou toch laatst zit te kijken naar dat Ladies Night, dan zit die Manon daar, die zit onder de fillers en dan zit die Linda ernaast. Die gaat elke middag volgens mij om wat bij te laten spuiten. En dan die Olcay Gulsen, daar is gewoon helemaal niks echt aan. Dat is toch geen gezicht man!”, reageert Van der Gijp.

Waarop Johan Derksen droogjes zegt: „En die vinden óns lelijk?” Al zijn de mannen het er wel over eens dat ze die mening mogen hebben.

Merel Westrik en Olcay lieten vorige weten een uitzending te willen maken met Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee om hen aan te spreken op vrouwonvriendelijke uitspraken. Wilfred zou daar best oren naar hebben, maar Johan ziet het absoluut niet zitten. „Ik laat me niet gebruiken voor een reclamecampagne voor een niet lopend programma”, stelde hij eerder. Ik heb geen enkele reden om bij die dames aan te schuiven. Of ze zouden topless moeten zijn. Dan kan ik het nog overwegen”, grapte hij.