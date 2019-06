Vrouw baart kind tijdens concert Pink

Tijdens het nummer Get This Party Started bemerkte Jones dat ze weleens zou kunnen gaan bevallen, waarna ze in rap tempo door twee dienstdoende artsen uit het publiek werd gehaald. „Het was meteen duidelijk dat de baby er snel aan zou komen, dus hebben we haar zo snel mogelijk naar de Eerste Hulp gebracht in het stadion. Er was geen tijd meer om Denise naar het ziekenhuis te brengen en dus besloten we ter plekke de baby in het Anfield Stadium ter wereld te laten komen”, aldus arts John Matthews.

Nog geen vijf minuten later werd de kleine geboren, waar ook de twee artsen versteld van stonden. „Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Normaal gesproken haal je mensen om andere redenen uit het publiek, maar het was erg bijzonder ondanks dat er alleen maar een paar bedden stonden. ”

Moeder en kind maken het goed. „Ik ben nog steeds in shock en baal ook wel een beetje dat ik het concert heb gemist”, grapte Denise. „Maar ik kan niet gelukkiger zijn dan ik nu ben. Oorspronkelijk zouden we haar Dolly Louise noemen, maar omdat ze tijdens het optreden is geboren hebben we haar Dolly Pink genoemd.”