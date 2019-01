Echte CIA-agent achter film Argo overleden

De reddingsoperatie die Tony Mendez in 1980 op touw zette, is in 2012 verfilmd door regisseur en acteur Ben Affleck, die met Argo een Oscar in de wacht sleepte.

Mendez werkte 25 jaar voor de inlichtingendienst CIA, meldt de BBC. Tijdens de Iraanse revolutie werden tientallen diplomaten en burgers in de Amerikaanse ambassade in Teheran gegijzeld. Zes van hen konden ontsnappen naar de Canadese ambassade, waar Mendez hen opzocht. Door zich voor te doen als een Canadese filmploeg die een sciencefictionfilm opnam, kon de groep uiteindelijk veilig het land ontvluchten.

Mendez overleed aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Affleck, die ook de rol van Mendez vertolkt in Argo, noemde hem op sociale media ’een ware Amerikaanse held’. „Hij heeft nooit de schijnwerpers opgezocht voor zijn daden, hij probeerde alleen zijn land te dienen.”