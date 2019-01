Glass op nummer 1, maar levert minder op dan gehoopt

In de lijst van best bezochte films staat Glass op de eerste plek, voor de nummer 1 van vorige week The Upside. Volgens Comscore bracht de thriller ruim 40 miljoen dollar in het laatje. Dat was iets minder dan waarop analisten hadden gehoopt. Die gingen uit van zo’n 51 miljoen.

Of dat iets is waar regisseur M. Night Shyamalan wakker van ligt? In een eerder interview zei hij dat de manier van werken aan grote films met grote budgetten hem niet past, omdat deze ook veel op moeten brengen. Ondanks opbrengsten die in de honderden miljoenen liepen, golden bijvoorbeeld The last airbender (2010) en After earth (2013) als flops, vanwege de enorme productiebudgetten tot maar liefst 150 miljoen dollar.

Naast Samuel L. Jackson zijn er in Glass ook rollen weggelegd voor Bruce Willis en James McAvoy. Ondanks die sterrencast konden filmcritici de film maar matig waarderen. In de psychologische thriller speelt Willis een cipier met een speciale gave. Die gebruikt hij om de personages te bereiken van een gevangene met een meervoudig persoonlijkheidsstoornis.

