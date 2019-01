Kanye laat 112 Kim Kardashian bellen

De R&B-groep zong vervolgens het liefdeslied Cupid, hun klassieke hit. Kim Kardashian was lyrisch over de unieke liefdesverklaring van Kanye. Op Twitter schreef ze: „Jullie hebben geen idee wat dit telefoontje voor mij betekent!!!!! 112 is mijn favoriete groep! Ik zat letterlijk bijna te huilen! Kourtney en Khloé begrijpen precies hoe ik me voel. Zij zijn ook gek op 112.”

De reden dat Kanye met de twee zangers optrok, is volgens insiders een mogelijke samenwerking op muzikaal gebied.