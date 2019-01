Is DIT nu Hollywoods nieuwste DROOMPAAR?

Charlize Theron had onder andere een relatie met Sean Penn. Die bezorgt haar nu nieuw liefdesgeluk, want Brad Pitt zou het al weken aanleggen met de Oscarwinnares. Een nieuw droomkoppel lijkt geboren. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is lang geleden dat er in HOLLYWOOD weer een écht glamourpaar opstond, maar nu lijkt het zover te zijn! BRAD PITT is gezien in gezelschap van de van oorsprong Zuid-Afrikaanse actrice CHARLIZE THERON, die hem zijn scheiding van ANGELINA JOLIE lijkt te doen vergeten…