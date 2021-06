Raadsels rond Harry en Meghans dochtertje Lilibet

Op papier lijkt het een prachtig gebaar van Harry en Meghan. De naam van hun afgelopen vrijdag geboren dochter Lili is een rechtstreekse verwijzing naar zijn grootmoeder... maar staat de Queen daar zelf ook wel om te juichen? Ⓒ Getty Images

De kleine Lilibet, de dochter die hertogin Meghan vrijdag ter wereld bracht, is amper een weekend oud, maar nu al lijkt zij te zorgen voor de nodige controverse. Haar naam is een verwijzing naar Harry’s oma Queen Elizabeth en lijkt dus een prachtige geste. Maar is dat wel zo? En waarom moesten ze het blijde babynieuws op Buckingham Palace via de media vernemen? Kon er geen persoonlijk belletje van af? Dit, en nog meer opvallende zaken rond de geboorte van ’s werelds jongste ’royal baby’...