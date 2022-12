Premium Het beste van De Telegraaf

’Zó fundamenteel anders dan hoe ik zelf naar wereld kijk’ ’The killing’-actrice Sofie Gråbol worstelde met rol als schizofreniepatiënt

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Sofie Gråbol stak veel moeite in het doorgronden van haar personage in ’Rose’.

Als de gedreven politiespeurder Sarah Lund in The killing hield Sofie Gråbøl (54) drie seizoenen lang een internationaal publiek aan de televisie gekluisterd. In de bioscoopfilm Rose laat de Deense actrice zich nu van een heel andere kant zien: als een schizofrene patiënte. „Misschien wel de grootste uitdaging uit mijn carrière. Ik heb lang met deze rol geworsteld.”