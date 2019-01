’Zoon Lionel Richie opgepakt na bomdreiging luchthaven Heathrow’

Miles en Lionel Richie. Ⓒ Hollandse Hoogte

Miles, de 24-jarige zoon van zanger Lionel Richie, heeft zich afgelopen weekeinde in de nesten gewerkt. Hij werd opgepakt op luchthaven Heathrow in Londen, nadat hij in een van de terminals met een bom had gedreigd, zeggen bronnen tegen TMZ.