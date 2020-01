Zanger Trey Songz aangeklaagd voor seksueel misbruik

Trey Songz Ⓒ Hollandse Hoogte

Trey Songz had zich waarschijnlijk een iets gezelliger begin van 2020 voorgesteld. De zanger is aangeklaagd voor seksueel misbruik. Het vermeende slachtoffer, dat anoniem wil blijven, eist een schadevergoeding van 10 miljoen dollar. Dat meldt The Blast.