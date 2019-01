Opnieuw zoon voor 538-dj Barend van Deelen

Barend maakte het nieuws maandagochtend bekend in de 538 Ochtendshow met Frank Dane. „Hij is er! Het is een mooi ventje en hij doet het goed. Ik zit er nog bovenop hoor, die roze wolk.” Ook was hij nogal onder de indruk van de bevalling. „We hebben het weleens over Cristiano Ronaldo, over Frenkie de Jong, over Lionel Messi... Doe ze alle drie maar bij elkaar, want het is ongelofelijk wat voor prestatie daar wordt geleverd!”

Niet veel later plaatste de dj de eerste foto van Abel Jared op Instagram. „Ze zeggen dat je wereld klein wordt, maar de onze was nog nooit zo groot”, schrijft de trotse vader erbij.