Jessica Simpson onthult naam ongeboren baby

De baby, een meisje, zou de naam Birdie krijgen, doelend op de teksten die de zangeres bij de foto’s van haar babyshower voegde. Dit meldt Page Six.

Jessica en haar man Eric Johnson verwachten wederom een meisje, nadat zij eerder ouders werden van dochter Maxwell Drew, die nu 6 jaar is. Maxwell is op de foto te zien met moeder Jessica, oma Tina en tante Ashlee. Ook Jessica’s beste vriendin CaCee Cobb is te zien op de kiekjes.