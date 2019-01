Wrakstukken auto prins Philip op eBay

Het gaat om stukjes kromgetrokken metaal en gebroken plastic, die de verkoper opraapte op de plek van het ongeluk. Hij of zij wil de opbrengst doneren aan kankeronderzoek. „Misschien zit er wel DNA van de prins op, als je hem wil klonen of zo”, grapt de verkoper. „Dit is niet gestolen, het lag gewoon nog langs de weg. Het verbaasde me dat het nog niet was opgeruimd.”

Ⓒ eBay

Tot zondag waren er al 32 biedingen binnengekomen en was de prijs opgedreven tot 46 pond (bijna 52 euro). Toen de advertentie door de Britse media werden ontdekt, liepen de (nep)biedingen op tot maar liefst 65.900 pond (bijna 75.000 euro).

Prins Philip botste donderdag op een andere auto, waarna zijn voertuig kantelde. De echtgenoot van koningin Elizabeth kwam wonder boven wonder zonder kleerscheuren uit de auto gekropen. De inzittenden van de andere auto liepen lichte verwondingen op.