X Files-ster Gillian Anderson speelt Thatcher in The Crown

Gillian Anderson kruipt in het vierde seizoen van The Crown in de huid van Margaret Thatcher. Ⓒ Hollandse Hoogte

Gillian Anderson maakt haar opwachting in het vierde seizoen van de populaire Netflix-serie The Crown. De actrice, vooral bekend als Scully uit The X-Files, kruipt in de huid van de voormalige Britse premier Margaret Thatcher, meldt de website Deadline.