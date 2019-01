Rol voor ’watermeisje’ in Bold &The Beautiful

’Watermeisje’ Kelleth Cuthbert photobombt Bodyguard-acteur Richard Madden tijdens de Golden Globes. Ⓒ Hollandse Hoogte

Goed nieuws voor Kelleth Cuthbert, het meisje dat wereldwijd bekendheid kreeg als het ’Fiji-watermeisje’ bij de afgelopen editie van de Golden Globes. Zij heeft dankzij haar five minutes of fame een gastrolletje te pakken in The Bold and The Beautiful.