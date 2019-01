Theaterauteur Flip Broekman (64) overleden

Broekman werkte met onder meer de gezelschappen Toneelgroep Amsterdam en het Ro Theater. Hummelinck Stuurman Theaterproducties, dat zijn overlijden bekendmaakte, produceerde diverse stukken gebaseerd op zijn teksten: Oud Vuil, Herfstsonate, Hera, Emma’s Feest en De Parade-voorstelling Beschuit met muisjes.

Voor het Nederlands Blazersensemble bewerkte hij recent het libretto voor Don Giovanni als ’pocketopera’. Broekman schreef ook liedjes voor onder anderen De Dijk, Jenny Arean, Lenette van Dongen, Sanne Wallis de Vries, Sesamstraat en de vroegere cabaretgroep Don Quishocking.

Een goed mens gaat op 22 februari in première in Leiden. Het is een ’thrillerkomedie’, vooral gemaakt voor Staartjes.