Monique schrijft hartverwarmend bericht aan jarige André Hazes

Monique heeft op Instagram een persoonlijk en hartverwarmend bericht geschreven aan de liefde van haar leven. „25 jaar, klinkt nog zo jong. Een kwart eeuw klinkt al zo oud. Het gaat er om hoe je het zelf invult. Het zijn 25 jaren geweest met heel veel bergen, maar ook veel dalen voor je. Al heel jong snel volwassen moeten worden, maar dat eigenlijk nog niet willen.”

„De laatste jaren in een sneltreinvaart (worden) geleefd. Mijn wens voor jou is dat de komende 25 jaren je wat meer rust zullen geven in je hart, maar ook veel moois, nog meer moois. Als artiest, maar voornamelijk als persoon. Ik gun je oprechtheid, liefde en vertrouwen om je heen. Wij houden van jou.”

Bij het bericht deelde Monique een foto, die ze cadeau deed aan André, waarop de kleine Dré te zien is met verjaardagsballonnen.