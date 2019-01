Lady Gaga woest op Trump en Pence

„Als de f*cking president van de Verenigde Staten onze regering in godsnaam weer aan het werk zou kunnen zetten...er zijn mensen die per maand moeten leven van hun loon en zij hebben hun geld hard nodig”, aldus de zangeres.

Daarna haalde ze nog eens fel uit naar Mike Pence. „Mike Pence denkt dat het acceptabel is dat zijn vrouw gaat werken op een school waar LBGTQ mensen geweerd worden: nou, nee dus. Jij zei dat we niet mochten discrimineren naar het christendom. Jij bent het slechtste voorbeeld van waar een christen voor staat. Ik ben zelf een christen vrouw en wat ik weet van ons geloof, is dat iedereen welkom is en we niet veroordelen. Dus kijk jij maar eens even goed in de spiegel, meneer Pence, en dan zul je jezelf wel tegenkomen.”