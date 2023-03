Stranger Things-acteur Gaten Matarazzo ervaart ’diepe angst’ door einde serie

„Het is iets dat zo belangrijk is voor ons allemaal”, zei Matarazzo tegen Fallon. De acteur is volwassen geworden tijdens de opnames van de serie, waarvan binnenkort het vijfde en laatste seizoen wordt opgenomen. „Het is het bepalende onderdeel van de afgelopen tien jaar van mijn leven geweest.”

Matarazzo vindt het „bitterzoet” om afscheid te nemen. „Er is een soort van opwinding, omdat je het altijd wilt afronden en wil zien hoe deze personages zich nog een laatste keer gaan ontwikkelen en hoe ze hun reis afmaken.” Maar het betekent ook dat hij opnieuw naar rollen zal moeten zoeken, vervolgde hij. „Het is niet alleen geweldig geweest, maar het is ook een tijdje een behoorlijk grote baanzekerheid geweest. Terug naar freelance.”

Zijn collega David Harbour, die Jim Hopper speelt in Stranger Things, zei onlangs dat het goed is dat de serie tot een einde komt. „Ik vind het een geweldige show”, vertelde hij. „Nu zijn we bijna negen jaar verder sinds het filmen van het eerste seizoen en ik denk dat het tijd is dat het eindigt.”