Variety: Nederlandse filmer groot talent 2019

De nieuwste film van Wouterlood, Mijn bijzonder rare week met Tess, beleeft de wereldpremière op het festival van Berlijn en is geselecteerd voor het prestigieuze New York International Children's Film Festival dat vlak daarna plaatsvindt.

De film, met Julian Ras en Jennifer Hoffman in hoofdrollen, vertelt over de jonge Sam die bang is als nakomertje altijd alleen te blijven. Tijdens een vakantie op Terschelling besluit hij de zelfverzonnen 'alleenheidstraining' te gaan doen. Door een toevallige ontmoeting met de ongrijpbare Tess, die een groot geheim met zich meedraagt, ziet hij echter in dat je je familie juist moet koesteren.

Wouterlood en zijn producent Joram Willink wonnen twee jaar geleden een Emmy Award voor hun korte film Alles Stroomt. Distributeur September Film brengt Mijn bijzonder rare week met Tess dit najaar uit in de Nederlandse bioscopen.