Netflix-docu op komst over haar ongelooflijke levensverhaal Cristiano maakt van zijn Georgina een... filmster!

Sinds 2017 zijn Cristiano Ronaldo en Georgina Rodriguez samen.

Zelf zegt hij nog minstens drie jaar door te willen gaan met voetballen, maar het lijkt er sterk op dat Cirstiano Ronaldo al voorsorteert op de rest van zijn carrière. Een loopbaan als filmster wellicht? De eerste stappen zijn reeds gezet, nu hij samen met zijn vriendin Georgina te zien zal zijn in de Netflix-documentaire ’I Am Georgina’. Het is een relaas van hun eigen Romeo & Julia-sprookje. Ofwel, hoe een ’simpele’ winkelmedewerkster veranderde in een vrouw die inmiddels baadt in een wereld van weelde.