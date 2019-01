Drie 100% NL-nominaties voor Davina Michelle

Davina is niet de enige met drie nominaties. Ook Guus Meeuwis en Nielson zijn kanshebber in drie verschillende categorieën. André Hazes, Ilse DeLange, Marco Borsato, Miss Montreal en OG3NE zijn allemaal in twee categorieën finalist geworden.

100% NL deelt de awards voor de tiende keer uit. Luisteraars kunnen tot 7 februari, als de show plaatsheeft, stemmen op hun favoriet.

De publieksprijzen worden uitgereikt in The Box in Amsterdam. Er zijn optredens van onder meer Davina Michelle, Ilse DeLange, OG3NE, Ali B en Suzan & Freek.