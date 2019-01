Popprijs-winnaar Fernando Halman wil Borsato interviewen

„Ik heb hem één keer mogen ontmoeten”, vertelde Halman. „En ik was zo onder de indruk van hoe warm en lief hij was. Hij gebruikt zijn bekendheid om anderen te helpen, om anderen een stem te geven. Ik zou heel graag met hem praten over wat het zo lang succesvol zijn hem heeft gebracht.” Andere namen die hoog op het lijstje van Halman staan, zijn Barack Obama, Oprah Winfrey en Michael Jordan.

Halman, vooral bekend als presentator van het populaire FunX-programma Start!, kreeg de prijs vanwege zijn „autoriteit en enthousiasme over hiphop in het algemeen, en Nederlandse hiphop in het bijzonder.” De Pop Media Prijs ging eerder naar mensen als Eric Corton, Anton Corbijn en Jip Golstijn.

Het is de tweede onderscheiding voor Halman in korte tijd. In december werd hij onderscheiden voor zijn voice-overwerk voor NPO-kinderzender Zapp. Volgens de dj is de kracht van zijn succes dat hij echt geïnteresseerd is in zijn gasten. Hij is blij dat hij op meerdere plekken zijn kennis kan spuien. „Ik wil talenten een stem geven door hun muziek te draaien, maar ook door in podcasts langer met ze te praten dan ik op de radio kan.”