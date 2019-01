Ebay stopt verkoop stukjes auto Philip

„Dit is niet gestolen, het lag gewoon nog langs de weg. Het verbaasde me dat het nog niet was opgeruimd”, zei de aanbieder van de ’souvenirs’ tegen de Daily Mail. In de loop van maandag was er al 139 keer een bod gedaan en was de prijs opgelopen tot 65.900 pond, zo’n 75.000 euro.

Belangstellenden waren dan ook gelokt met de stelling dat er mogelijk DNA van prins Philip aan het plastic van de gekantelde Land Rover Freelander zat. Dat was niet waarschijnlijk omdat het ging om stukjes van de buitenkant van de auto. De aanbieder wilde de opbrengst van de verkoop op eBay schenken aan kankeronderzoek.