'Filmconcert André Rieu brengt 4,6 miljoen op'

Nog nooit eerder bracht een live concertfilm in het eerste weekend zoveel geld op, berekent IQ. In alleen al het Verenigd Koninkrijk bracht Rieu from Sydney 2,3 miljoen dollar op. In Nederland was de film, die werd opgenomen in de Town Hall in Sydney, bij Pathé te zien.

De film wordt gedistribueerd door Piece of Magic Entertainment, een productiebedrijf dat Rieu in 2017 oprichtte. Het bedrijf bracht het afgelopen jaar ook concertfilms van onder meer Coldplay en Muse uit.