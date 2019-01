Prins Daniel reikt sportprijs uit

Årets Peppare, zoals de prijs heet, gaat naar een organisatie of persoon die een belangrijke bijdrage geleverd heeft om jongeren uit alle lagen van de bevolking via sport bij elkaar te brengen en een stem te geven in de samenleving.

Op het Sportgala in de Zweedse hoofdstad Stockholm waren er ook prijzen voor zwemster Sarah Sjöström, polsstokhoogspringer Armand Duplantis en de Zweedse ijshockeyploeg.

De Jerringsprijs ging dit jaar naar Hanna Öberg. De biatlete won goud op de Olympische Spelen. De winnaar van die prijs wordt door het Zweedse volk gekozen.