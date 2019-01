Michael Bublé emotioneel over aanstaande tour

Bublé kende een aantal moeilijke jaren, waarin zijn zoontje Noah leverkanker bleek te hebben. De kleine onderging allerlei behandelingen en is nu weer aan de beterende hand. „Mijn familie en ik hebben zoveel liefde en steun mogen ontvangen. Mensen gingen voor ons bidden en stuurden ons liefde van over de hele wereld. Het betekent heel veel voor mij om nu weer op tournee te gaan en hen te laten zien hoezeer ik ze waardeer”, aldus Michael.

Hoewel de zanger het fijn vindt om nu nog even wat kwaliteitstijd door te brengen met zijn dierbaren, kijkt hij er ook naar uit om weer onderweg te zijn. „Het doel is om weer muziek te maken en om te lachen en huilen en dansen. Om een connectie te maken met alle mooie mensen die er op deze wereld zijn. Ja, het is emotioneel voor mij, na de lange reis die mijn gezin en ik hebben moeten maken. Maar alles heeft mij kracht gegeven, waardoor ik een ander persoon ben geworden. Ik heb het vertrouwen in de mens teruggekregen.”