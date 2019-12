’Natuur laat zich niet regisseren’

De schoonheid van het Nederlandse landschap. Saskia Boelsums legt haar vast in schilderachtige foto’s, die - kijk maar naar de dramatische wolkenluchten - de oude Hollandse meesters zoals Jan van Goyen of Salomon van Ruysdael in herinnering roepen. Ze verwierf met haar werk, dat zowel klassiek als experimenteel is, onlangs de titel Kunstenaar van het Jaar 2020. „Als de vaart eruit gaat, ga je meer zien.”