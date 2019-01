Jermaine Jackson beschuldigt ex-vrouw

In officiële documenten, die onlangs zijn toegevoegd aan de scheidingszaak van Jermaine en Halima, geeft Jackson blijk van zijn vermoedens. Hij zegt pas eind vorig jaar ontdekt te hebben dat zijn ex zijn royalties voor zijn muziek naar haar bankrekening liet overmaken. Het gaat hierbij om een bedrag van 94.000 dollar, dat door Halima sinds december 2017 ’bij elkaar is gesprokkeld’.

Daarbij zou Jermaines ex een grote som geld van hun gezamenlijke rekening hebben overgeboekt zonder zijn toestemming. Ook zou ze een aantal auto’s verkocht hebben, zonder dat ze überhaupt recht had op de bolides. Volgens het juridische team van Jermaine zijn haar acties ’misdadig’ te noemen en raden ze haar advocaten aan om met een oplossing te komen.