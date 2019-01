Wendy van Dijk deelt dierbare herinnering Erland

Wendy van Dijk ontmoette haar naamgenoten al tijdens een fotoshoot, waar ze lief en leed deelden. „Ineens stonden we oog in oog in een kring ademloos naar elkaar te luisteren”, schrijft The Voice of Holland-presentatrice in haar voorwoord. Wat me opviel, was dat veel van die vrouwen in de zorg werken en als droom hebben anderen te helpen, terwijl hun eigen leven in soms best hevige mate bloot staat aan wat ons allemaal kan overkomen. Ziekte, een overleden man, een scheiding, een nare jeugd, verslavingen, geweld, het kwam allemaal voorbij.”

Wendy memoreert in het voorwoord ook haar eigen huwelijksperikelen met Erland Galjaard, waarover Privé twee weken geleden als eerste berichtte. „Zoals jullie vast weten, is het in mijn leven nu stormachtig. Voor mij is het dan echt niet zo fijn bekend te zijn. Als het in de liefde hosanna is, staat het breed uitgemeten in de media, als je moet vechten voor de liefde is dat niet anders.”

Ze deelt met haar lezeressen ook mooie herinneringen over Erland, waaronder een surpriseparty die hij voor haar organiseerde in Londen met haar familie en vrienden. „Allemaal helemaal voor mij naar Londen gekomen! We dineerden met elkaar en later werden de tafels aan de kant geschoven en hebben we tot diep in de nacht staan dansen.”