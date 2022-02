’Countryzanger Sam Hunt en zwangere vrouw uit elkaar na overspel’

De reden van de scheiding lijkt volgens Us Weekly ’overspel’ en ’ongepast echtelijk gedrag’ te zijn, zo blijkt uit rechtbankpapieren die het tijdschrift maandag in handen kreeg. Verder blijkt uit de documenten dat Fowler in mei een kindje verwacht. Hiervoor heeft ze meteen alimentatie aangevraagd, net als de voornaamste voogdij over de kleine.

Hunt en Fowler trouwden in april 2017. De zanger is vooral bekend van nummers als Take Your Time en House Party uit 2015, het jaar waarin hij internationaal doorbrak. De scheiding van de twee lijkt definitief, want volgens de rechtbankpapieren zou ’alle hoop op verzoening zijn verdwenen’.