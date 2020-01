Edwin Evers tijdelijk terug bij Radio 538

Zelf liet Coen eind november weten dat ’zijn lichaam aan de noodrem trok’. Even een bericht nu het een tijdje stil is. „Het gaat met mij momenteel niet zo lekker. De batterij is leeg en m’n lijf heeft flink aan de noodrem getrokken. Al wil ik nog zo graag, het gaat simpelweg even niet. Ik moet dat serieus nemen en me erbij neerleggen dat het herstel tijd nodig heeft”, schreef hij op Instagram.

Hoewel Edwin het leuk vindt samen met Sander te werken, al zegt hij tegen Shownieuws dat de twee het niet eens werden wie de verkeersinformatie moet voorlezen. Ook vertelt hij dat hij het jammer vindt voor Coen.

Vrienden van Amstel

Sander Lantinga en Edwin Evers verhuizen binnenkort de 538-studio naar Ahoy in Rotterdam. Op 16 en 23 januari zendt het duo De Coen en Sander Show uit vanaf Vrienden van Amstel Live, maakten ze maandag bekend in het radioprogramma.

Sander en Edwin, die tijdelijk Coen Swijnenberg in de middagshow vervangt, presenteren live vanuit de backstage-bar waar artiesten zich voor en na de show ophouden. In de tijdelijke studio ontvangen de dj's artiesten die nummers van zichzelf en andere Vrienden van Amstel-zangers ten gehore brengen. Ook spelen ze een pubquiz met hun gasten.

De 22e editie van Vrienden van Amstel LIVE vindt plaats van 16 tot en met 20 en van 22 tot en met 28 januari. Onder meer Duncan Laurence, Guus Meeuwis, Maan, Krezip, BLØF en André Hazes staan op het podium van het grootste café van Nederland.